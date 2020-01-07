Клуб НХЛ "Нэшвилл" назначил Джона Хайнса на пост главного тренера команды

ТАСС, 7 января. Джон Хайнс назначен на пост главного тренера клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нэшвилл". Об этом сообщает пресс-служба команды.

Ранее во вторник "Нэшвилл" отправил в отставку главного тренера Питера Лавиолетта и его помощника Кевина Маккарти.

"Хайнс является ярким, молодым специалистом, он эффективно работает с молодыми игроками, - заявил президент "Нэшвилла" по хоккейным операциям Дэвид Пойл. - У Хайнса внушительный послужной список, мы уверены, что он сможет достичь максимальных результатов с нашей командой".

"Мне предоставлена невероятная возможность присоединиться к успешному клубу, который отлично развивается и обладает большим количеством болельщиков, - заявил Хайнс. - Команда обладает отличной организацией, и я с нетерпением жду начала работы. Приложу все усилия для достижения высоких результатов".

Хайнсу 44 года, он стал третьим тренером в истории "Нэшвилла", ранее клуб возглавляли Барри Тротц (с 1997 по 2014 год) и Лавиолетт (с 2014 по 2020 год). В декабре клуб НХЛ "Нью-Джерси" отправил Хайнса в отставку, он возглавлял клуб на протяжении четырех сезонов. В 2018 году Хайнс вывел команду в плей-офф, где "Нью-Джерси" в первом раунде проиграл "Тампе" в серии до четырех побед со счетом 1-4.

"Нэшвилл" располагается на 11-й строчке в таблице Западной конференции, в активе команды 45 очков в 41 матче. В следующем встрече "Нэшвилл" примет "Бостон" в среду.