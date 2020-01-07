Кудашов: хоккеистам СКА не хватило агрессии в матче со "Спартаком"

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Игрокам петербургского СКА не хватило агрессии в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) со "Спартаком". Об этом на пресс-конференции рассказал главный тренер команды из Санкт-Петербурга Алексей Кудашов.

Во вторник СКА на выезде уступил "Спартаку" со счетом 1:3.

"Спартак" здорово воспользовался всеми нашими ошибками. Мы прозевали контратаки. Старались атаковать, но где-то не было агрессии, где-то вратарь удачно сыграл. Не достаточно полезно шли на ворота", - отметил Кудашов.

Пять игроков системы СКА - Ярослав Аскаров, Данила Галенюк, Иван Морозов, Кирилл Марченко и Василий Подколзин выступали за молодежную сборную России на чемпионате мира. "Молодые ребята и до отъезда использовались в основном составе. Будем продолжать", - сказал Кудашов.

СКА занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 63 очка после 46 матчей. В следующем матче 12 января СКА примет московское "Динамо".