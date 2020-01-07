{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
КХЛ

Кудашов: хоккеистам СКА не хватило агрессии в матче со "Спартаком"

СКА на выезде уступил "Спартаку" со счетом 1:3
Главный тренер ХК СКА Алексей Кудашов Петр Ковалев/ТАСС
Описание
Главный тренер ХК СКА Алексей Кудашов
© Петр Ковалев/ТАСС

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Игрокам петербургского СКА не хватило агрессии в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) со "Спартаком". Об этом на пресс-конференции рассказал главный тренер команды из Санкт-Петербурга Алексей Кудашов.

Во вторник СКА на выезде уступил "Спартаку" со счетом 1:3.

"Спартак" здорово воспользовался всеми нашими ошибками. Мы прозевали контратаки. Старались атаковать, но где-то не было агрессии, где-то вратарь удачно сыграл. Не достаточно полезно шли на ворота", - отметил Кудашов.

Пять игроков системы СКА - Ярослав Аскаров, Данила Галенюк, Иван Морозов, Кирилл Марченко и Василий Подколзин выступали за молодежную сборную России на чемпионате мира. "Молодые ребята и до отъезда использовались в основном составе. Будем продолжать", - сказал Кудашов.

СКА занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 63 очка после 46 матчей. В следующем матче 12 января СКА примет московское "Динамо".

Реклама на ТАСС
КХЛ
Три из трех. "Спартак" Знарка в третий раз в сезоне обыграл СКА в матче КХЛ
Встреча в Москве завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев площадки
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС