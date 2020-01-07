Попов заменит заболевшего Андрианова на этапе Кубка мира по бобслею во Франции

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Дмитрий Попов заменит Максима Андрианова в составе сборной России на этапе Кубка мира по бобслею, который пройдет во Франции. Об этом ТАСС во вторник сообщил старший тренер сборной России Павел Щегловский.

Этап Кубка мира по бобслею пройдет во французской Ла-Плани 11-12 января.

"Андрианов не будет участвовать в этапе Кубка мира во Франции. Он заболел, пришлось в срочном порядке поменять его на Дмитрия Попова. Андрианов простудился, ему сейчас нельзя заниматься физическими нагрузками. Мы срочно отправили его лечиться домой, чтобы не было осложнений, и вызвали следующего по рейтингу пилота - это Попов", - сообщил Щегловский.