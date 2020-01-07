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Команда президента Белоруссии в 13-й раз выиграла Рождественский турнир любителей хоккея

Сборная Александра Лукашенко выиграла в финале у команды России со счетом 4:1

МИНСК, 7 января. /ТАСС/. Команда президента Белоруссии Александра Лукашенко стала победителем международного Рождественского турнира любителей хоккея, выиграв в финале у команды России со счетом 4:1.

Российская и белорусская команды стали победителями в своих группах. В полуфинале команда президента Белоруссии победила команду ОАЭ (9:5), россияне - сборную Финляндии (5:2).

Во встрече за третье место хоккеисты ОАЭ победили финнов со счетом 3:2.

В этом году в турнире приняли участие сборные Балкан, Балтии, Международной федерации хоккея, Германии, Китая, ОАЭ, России, США, Украины, Финляндии и Швейцарии.

Команда президента Белоруссии стала победителем Рождественского турнира в 13-й раз, ранее трижды успех праздновала команда России.

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Лукашенко, Александр Григорьевич
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