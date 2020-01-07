"Нижний Новгород" проиграл "Морнару" в баскетбольной Лиге чемпионов

ТАСС, 7 января. Российский клуб "Нижний Новгород" уступил на выезде черногорскому "Морнару" со счетом 66:87 в матче десятого тура группового этапа баскетбольной Лиги чемпионов.

Самым результативным игроком встречи стал баскетболист российского клуба Даррлин Уиллис, набравший 22 очка, у хозяев лучшим стал Милко Бьелица (16).

В матче первого круга "Нижний Новгород" обыграл "Морнар" на своей площадке со счетом 89:69.

В турнирной таблице группы С "Нижний Новгород" занимает третье место, одержав шесть побед и потерпев четыре поражения. Команда прервала серию из трех побед. "Морнар" занимает шестое место (три победы, семь поражений).

В 11-м туре "Нижний Новгород" на выезде сыграет с греческим "Перистери" 15 января. Перед этим клуб сыграет в Единой лиге ВТБ в гостях с краснодарским "Локомотивом-Кубанью" (11 января).

Действующим победителем Лиги чемпионов является итальянская "Болонья", которая в финале обыграла испанский "Тенерифе". Лига чемпионов - третий по силе международный клубный турнир в Европе после Евролиги и Еврокубка.