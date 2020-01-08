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Зимние олимпийские виды спорта

Фигурист Даниелян рассказал, как Буянова оценила его выступление на чемпионате России

Спортсмен на турнире завоевал серебряную награду

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Фигурист Артур Даниелян в интервью ТАСС рассказал, что тренер Елена Буянова была недовольна его прокатом короткой программы на чемпионате России в Красноярске.

Даниелян начал сезон-2019/20 на юниорском уровне. На взрослом чемпионате России, который прошел в конце декабря, 16-летний фигурист завоевал серебряную медаль, получив право выступить на чемпионате Европы 2020 года. Буянова не поехала вместе с учеником в Красноярск.

"Мы постоянно были на связи, созванивались, - сказал Даниелян. - Она сказала - была бы короткая нормальная, сам знаешь, как было бы. И чтобы в последний раз такое было".

Чемпионат Европы по фигурному катанию пройдет в австрийском Граце с 20 по 26 января.

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
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Фигурист Артур Даниелян: главное - делать как надо, а результат не особо важен
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