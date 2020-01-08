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НХЛ

Шайба Малкина помогла "Питтсбургу" победить "Вегас" в матче НХЛ

Встреча завершилась со счетом 4:3

ТАСС, 8 января. "Питтсбург" обыграл "Вегас" со счетом 4:3 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили российский форвард Евгений Малкин (3-я минута), Патрик Хёрнквист (8), Доминик Кахун (25) и Брэндон Танев (43). У проигравших отличились Макс Пачиоретти (28), Пол Штястны (25) и Райлли Смит (53).

Малкин забросил 12-ю шайбу в текущем сезоне, всего в активе 33-летнего россиянина 40 очков (12 шайб + 28 передач) в 30 матчах.

"Питтсбург" занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 57 очков в 43 матчах. "Вегас" опустился на четвертую строчку на Западе, имея в активе 54 очка после 46 встреч.

В следующем матче "Питтсбург" 11 января на выезде встретится с "Колорадо", "Вегас" днем ранее на домашней площадке примет "Лос-Анджелес".

В параллельном матче "Коламбус" на выезде обыграл "Анахайм" (4:3), российский защитник гостей Владислав Гавриков отметился результативной передачей, всего на счету 24-летнего хоккеиста 8 (4+4) очков в 43 встречах текущего сезона.

Теги
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