СМИ: футболист "Ростова" Шомуродов может перейти в "Шальке"

ТАСС, 8 января. Немецкий футбольный клуб "Шальке" намерен приобрести нападающего "Ростова" и сборной Узбекистана Элдора Шомуродова. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на узбекский портал Go Sport.

По информации портала, "Шальке" предложил "Ростову" за 24-летнего игрока €10 млн, а также €5 млн бонусами.

В нынешнем сезоне Шомуродов провел 21 матч за "Ростов" в чемпионате и Кубке России, в которых забил десять мячей и отдал шесть результативных передач. В составе сборной Узбекистана он сыграл 43 матча, в которых забил 20 голов.

"Ростов" занимает третье место в текущем сезоне Российской премьер-лиги, набрав 34 очка после 19 туров. "Шальке" находится на пятой позиции в чемпионате Германии, имея в активе 30 очков после 17 матчей.