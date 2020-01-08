СМИ: китайский клуб интересуется российским футболистом "Валенсии" Черышевым

ТАСС, 8 января. Российский нападающий испанской "Валенсии" Денис Черышев попал в сферу интересов одного из китайских клубов. Об этом сообщает телеканал El Chiringuito TV.

29-летний Черышев вместе с "Валенсией" сейчас находится в Саудовской Аравии, где пройдет розыгрыш Суперкубка Испании. В первом полуфинале 8 января "Валенсия" сыграет с мадридским "Реалом", на следующий день "Барселона" встретится с "Атлетико". Финал пройдет 12 января.

"Один из футболистов, находящихся в Саудовской Аравии, может получить предложение от одного из клубов Китая. Этот футболист - Денис Черышев", - заявил в эфире репортер телеканала.

В нынешнем сезоне Черышев принял участие в 14 матчах в чемпионате Испании и Лиге чемпионов, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу. За сборную России нападающий сыграл 25 матчей, в которых забил 11 мячей и отдал четыре голевые передачи.

В составе мадридского "Реала" Черышев стал победителем Лиги чемпионов (сезон-2015/16), выступая за "Севилью", он выиграл Лигу Европы (2013/14), вместе с "Валенсией" стал обладателем Кубка Испании (2018/19).