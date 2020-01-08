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Футбол в Испании

СМИ: футбольный клуб "Малага" отстранил главного тренера из-за интимного видео

Специалист отстранен от работы до окончания расследования

ТАСС, 8 января. Главный тренер испанского футбольного клуба "Малага" Виктор Санчес дель Амо отстранен от занимаемой должности из-за интимного видео с его участием, опубликованном в интернете. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на агентство Ассошиэйтед Пресс.

По информации источника, руководство испанского клуба отстранило тренера от выполнения обязанностей до окончания расследования.

Дель Амо на своей странице в Twitter заявил, что он стал жертвой вымогателей и что к расследованию уже привлечена полиция.

"Малага" занимает 16-е место во втором дивизионе чемпионата Испании, набрав 23 очка после 22 матчей.

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