СМИ: девять футбольных клубов Италии обвиняются в нарушении правил продажи билетов

ТАСС, 8 января. Девять клубов чемпионата Италии попали под расследование о нарушении правил продажи билетов и абонементов. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на портал Football Italia.

По информации портала, Антимонопольная служба Италии начала расследование в отношении "Ювентуса", "Интера", "Милана", "Аталанты", "Ромы", "Лацио", "Кальяри", "Дженоа" и "Удинезе". Организация считает, что эти клубы практикуют некорректную продажу билетов и абонементов, в частности - указывают, что в случае переноса матча или проведения игры без зрителей деньги возмещены не будут.

Расследование началось в связи с тем, что клубы не прореагировали на уведомления организации, которые им были отправлены в мае прошлого года. Ранее в списке обвиняемых клубов также были "Болонья" и "Парма", но они после изменили правила продажи билетов и абонементов.