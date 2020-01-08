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Зимние юношеские Олимпийские игры - 2020

Артистка церемонии открытия юношеских Олимпийских игр - 2020 получила травму на репетиции

На данный момент девушка находится в больнице, где проходит лечение

ЛОЗАННА /Швейцария/, 8 января. /ТАСС/. Артистка церемонии открытия юношеских Олимпийских игр 2020 года в Лозанне получила повреждение на репетиции мероприятия. Об этом сообщила пресс-служба Международного олимпийского комитета (МОК).

Инцидент произошел во вторник на главной арене Игр "Водуа", подробности происшествия не уточняются. На данный момент девушка находится в больнице, где проходит лечение.

"МОК и оргкомитет Игр в Лозанне желают исполнительнице быстрого и полного выздоровления", - говорится в сообщении.

Юношеские Олимпийские игры пройдут в Лозанне с 9 по 22 января. Спортсмены в возрасте 15-18 лет из более чем 70 стран разыграют 81 комплект медалей в 16 видах спорта. Соревнования пройдут в биатлоне, лыжных гонках, хоккее, горнолыжном спорте, фигурном катании, лыжном двоеборье, шорт-треке, конькобежном спорте, прыжках на лыжах с трамплина, бобслее, скелетоне, санном спорте, керлинге, фристайле, сноуборде и ски-альпинизме.

Теги
Зимние юношеские Олимпийские игры - 2020
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