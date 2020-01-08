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Зимние олимпийские виды спорта

Российский фигурист Коляда впервые вышел на лед после операции

Спортсмен долгое время испытывал проблемы со здоровьем из-за синусита
Михаил Коляда Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Михаил Коляда
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТАСС, 8 января. Серебряный призер Олимпиады-2018 фигурист Михаил Коляда впервые после операции вышел на лед. Об этом стало известно из сториз в Instagram 24-летнего спортсмена.

Коляда долгое время испытывал проблемы со здоровьем из-за синусита, в конце октября 2019 года он перенес операцию. Последним официальным соревнованием российского фигуриста является чемпионат мира 2019 года, который прошел 18-24 марта в Японии. На том турнире Коляда занял шестое место.

Коляда является серебряным призером командного турнира на Олимпийских играх 2018 года, бронзовым призером чемпионата мира (2018), а также двукратным бронзовым призером чемпионатов Европы (2017, 2018).

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
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