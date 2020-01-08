ЦСКА седьмой раз подряд обыграл в гостях московское "Динамо" в КХЛ

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Московский ЦСКА в гостях переиграл столичное "Динамо" со счетом 4:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "ВТБ-Арене" в присутствии 10061 зрителя.
В составе ЦСКА отличились Богдан Киселевич (21-я минута), Антон Слепышев (39), Иржи Секач (40) и Константин Окулов (49), у "Динамо" шайбу забросил Тему Пулккинен (5).
На 32-й минуте матча за удар клюшкой соперника большой штраф и дисциплинарный штраф до конца игры получил защитник ЦСКА Михаил Науменков.
Команды провели четвертый матч в сезоне, ранее ЦСКА дважды победил "Динамо" (обе победы были одержаны со счетом 2:1), один раз "Динамо" переиграло армейцев (3:0). "Динамо" проиграло ЦСКА седьмую домашнюю встречу подряд, в последний раз "Динамо" победило армейцев на своем льду 18 января 2017 года (1:0).
В турнирной таблице Западной конференции ЦСКА лидирует, набрав 67 очков в 45 матчах, "Динамо" располагается на третьей строчке, в активе клуба 62 очка в 47 играх. ЦСКА прервал трехматчевую победную серию "Динамо". В следующем туре ЦСКА примет "Куньлунь" из Пекина в пятницу, в тот же день "Динамо" на выезде сыграет с уфимским "Салаватом Юлаевым".
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|ЦСКА
|45
|27
|3
|2
|0
|3
|10
|137-76
|67
|2
|СКА
|46
|19
|5
|5
|2
|3
|12
|120-94
|63
|3
|Динамо Мск
|47
|23
|4
|1
|4
|2
|13
|136-105
|62
|4
|Йокерит
|44
|20
|6
|1
|3
|4
|10
|132-110
|61
|5
|Спартак
|46
|18
|3
|4
|1
|6
|14
|125-108
|57
|6
|Локомотив
|46
|17
|4
|5
|1
|2
|17
|123-114
|55
|7
|Витязь
|44
|16
|2
|4
|4
|3
|15
|93-109
|51
|8
|Торпедо
|45
|16
|4
|2
|3
|1
|19
|125-120
|48
|9
|Сочи
|45
|13
|3
|1
|1
|6
|21
|91-119
|41
|10
|Северсталь
|45
|8
|3
|4
|3
|6
|21
|91-127
|39
|11
|Динамо Р
|45
|9
|5
|0
|1
|2
|28
|78-139
|31
|12
|Динамо Мн
|45
|7
|2
|1
|5
|5
|25
|97-159
|30
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|Ак Барс
|43
|27
|2
|2
|3
|1
|8
|126-75
|66
|2
|Авангард
|45
|23
|1
|3
|2
|4
|12
|117-88
|60
|3
|Барыс
|45
|20
|5
|1
|0
|7
|12
|106-91
|59
|4
|Автомобилист
|44
|16
|7
|1
|2
|5
|13
|112-106
|55
|5
|Металлург Мг
|46
|16
|2
|4
|4
|3
|17
|105-100
|51
|6
|Салават Юлаев
|44
|17
|4
|1
|5
|1
|16
|104-98
|50
|7
|Куньлунь
|47
|16
|3
|3
|3
|3
|19
|105-115
|50
|8
|Сибирь
|44
|19
|2
|1
|3
|2
|17
|95-100
|49
|9
|Адмирал
|43
|14
|4
|4
|1
|2
|18
|93-106
|47
|10
|Нефтехимик
|45
|13
|2
|4
|2
|4
|20
|103-118
|44
|11
|Амур
|44
|14
|1
|3
|2
|3
|21
|84-97
|41
|12
|Трактор
|47
|15
|3
|0
|2
|2
|25
|96-123
|40