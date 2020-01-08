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КХЛ

ЦСКА седьмой раз подряд обыграл в гостях московское "Динамо" в КХЛ

Встреча завершилась победой армейцев со счетом 4:1
Хоккеисты "Динамо" Егор Зайцев и ЦСКА Марио Кемпе Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Хоккеисты "Динамо" Егор Зайцев и ЦСКА Марио Кемпе
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Московский ЦСКА в гостях переиграл столичное "Динамо" со счетом 4:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "ВТБ-Арене" в присутствии 10061 зрителя.

В составе ЦСКА отличились Богдан Киселевич (21-я минута), Антон Слепышев (39), Иржи Секач (40) и Константин Окулов (49), у "Динамо" шайбу забросил Тему Пулккинен (5).

На 32-й минуте матча за удар клюшкой соперника большой штраф и дисциплинарный штраф до конца игры получил защитник ЦСКА Михаил Науменков.

Команды провели четвертый матч в сезоне, ранее ЦСКА дважды победил "Динамо" (обе победы были одержаны со счетом 2:1), один раз "Динамо" переиграло армейцев (3:0). "Динамо" проиграло ЦСКА седьмую домашнюю встречу подряд, в последний раз "Динамо" победило армейцев на своем льду 18 января 2017 года (1:0).

В турнирной таблице Западной конференции ЦСКА лидирует, набрав 67 очков в 45 матчах, "Динамо" располагается на третьей строчке, в активе клуба 62 очка в 47 играх. ЦСКА прервал трехматчевую победную серию "Динамо". В следующем туре ЦСКА примет "Куньлунь" из Пекина в пятницу, в тот же день "Динамо" на выезде сыграет с уфимским "Салаватом Юлаевым".

Регулярный чемпионат КХЛ-2019/20. Западная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1ЦСКА4527320310137-7667
2СКА4619552312120-9463
3Динамо Мск4723414213136-10562
4Йокерит4420613410132-11061
5Спартак4618341614125-10857
6Локомотив4617451217123-11455
7Витязь441624431593-10951
8Торпедо4516423119125-12048
9Сочи451331162191-11941
10Северсталь45834362191-12739
11Динамо Р45950122878-13931
12Динамо Мн45721552597-15930
Регулярный чемпионат КХЛ-2019/20. Восточная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1Ак Барс432722318126-7566
2Авангард4523132412117-8860
3Барыс4520510712106-9159
4Автомобилист4416712513112-10655
5Металлург Мг4616244317105-10051
6Салават Юлаев4417415116104-9850
7Куньлунь4716333319105-11550
8Сибирь441921321795-10049
9Адмирал431444121893-10647
10Нефтехимик4513242420103-11844
11Амур441413232184-9741
12Трактор471530222596-12340

 

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