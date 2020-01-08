ЦСКА седьмой раз подряд обыграл в гостях московское "Динамо" в КХЛ

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Московский ЦСКА в гостях переиграл столичное "Динамо" со счетом 4:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "ВТБ-Арене" в присутствии 10061 зрителя.

В составе ЦСКА отличились Богдан Киселевич (21-я минута), Антон Слепышев (39), Иржи Секач (40) и Константин Окулов (49), у "Динамо" шайбу забросил Тему Пулккинен (5).

На 32-й минуте матча за удар клюшкой соперника большой штраф и дисциплинарный штраф до конца игры получил защитник ЦСКА Михаил Науменков.

Команды провели четвертый матч в сезоне, ранее ЦСКА дважды победил "Динамо" (обе победы были одержаны со счетом 2:1), один раз "Динамо" переиграло армейцев (3:0). "Динамо" проиграло ЦСКА седьмую домашнюю встречу подряд, в последний раз "Динамо" победило армейцев на своем льду 18 января 2017 года (1:0).

В турнирной таблице Западной конференции ЦСКА лидирует, набрав 67 очков в 45 матчах, "Динамо" располагается на третьей строчке, в активе клуба 62 очка в 47 играх. ЦСКА прервал трехматчевую победную серию "Динамо". В следующем туре ЦСКА примет "Куньлунь" из Пекина в пятницу, в тот же день "Динамо" на выезде сыграет с уфимским "Салаватом Юлаевым".