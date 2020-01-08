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Летние олимпийские виды спорта

Летняя юношеская Олимпиада - 2022 в Дакаре пройдет осенью в связи со школьным расписанием

Соревнования пройдут с 22 октября по 9 ноября

ТАСС, 8 января. Летние юношеские Олимпийские игры 2022 года, которые должны состояться в столице Сенегала Дакаре, пройдут с 22 октября по 9 ноября. Об этом сообщает пресс-служба Международного олимпийского комитета (МОК).

Данное решение было принято исполкомом организации в среду. Как сообщает МОК, эти даты будут более удобны для большинства атлетов в связи со школьным расписанием, а также с более сухим климатом.

В программу соревнований будут включены бейсбол-5 и ушу, что должно повлиять на развитие этих видов спорта в Африке. Включение этих видов в программу юношеской Олимпиады в Дакаре, а также ранее одобренных брейк-данса, скейтбординга, скалолазания и серфинга, связано с включением данных видов спорта в программу Олимпийских игр в Токио в 2020 году и в Париже в 2024-м.

Игры в Дакаре станут первой Олимпиадой на африканском континенте. Сенегал был единственным кандидатом на проведение юношеских Олимпийских игр в 2022 году.

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Летние олимпийские виды спорта
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