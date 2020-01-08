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Еврокубки

УНИКС победил литовский "Ритас" в первом матче топ-16 баскетбольного Еврокубка

Встреча завершилась со счетом 91:86

ТАСС, 8 января. Казанский УНИКС обыграл на выезде литовский "Ритас" со счетом 91:86 в первом матче группового этапа топ-16 баскетбольного Еврокубка.

Самым результативным игроком встречи стал защитник УНИКСа Эрик Макколлум, набравший 20 очков.

В другом матче группы G "Монако" позднее в среду примет турецкий "Галатасарай".

В следующем туре УНИКС 14 января примет "Монако", "Ритас" сыграет с "Галатасараем" в гостях 15 января. Лучшие две команды по итогам группового этапа выйдут в 1/4 финала.

Еврокубок - второй по престижности клубный турнир Европы. УНИКС выигрывал Еврокубок в сезоне-2010/11, также клуб выходил в финал турнира в сезоне-2013/14.

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