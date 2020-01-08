СМИ: футболист "Удинезе" Визеу может перейти в ЦСКА

ТАСС, 8 января. Нападающий итальянского "Удинезе" Фелипе Визеу может стать футболистом московского ЦСКА. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на портал Tutto Udinese.

Футболист провел 2019 год на правах аренды в бразильском "Гремио", 4 января "Удинезе" объявил о достижении договоренности по поводу годичной аренды 22-летнего игрока в бразильский "Атлетико Паранаэнсе".

По данным портала, Визеу может отказаться от продолжения карьеры в Бразилии и принять предложение ЦСКА.

Визеу провел за "Гремио" 10 матчей в чемпионате Бразилии и отметился одним голом. До этого он выступал за бразильский "Фламенго" (2016-2018).