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Летние олимпийские виды спорта

Стартует чемпионат Европы по гандболу среди мужчин

Турнир пройдет в Австрии, Норвегии и Швеции

ТАСС, 9 января. Чемпионат Европы по гандболу среди мужчин с участием сборной России стартует в Австрии, Норвегии и Швеции.

Россияне на предварительном групповом турнире сыграют в шведском Мальмё со сборными Венгрии (11 января), Исландии (13 января) и Дании (15 января). Победитель чемпионата Европы получит прямую олимпийскую лицензию для участия в Играх-2020. Команды, занявшие второе и третье места, попадут в квалификационный олимпийский турнир, который пройдет с 17 по 19 апреля во Франции, Германии и Норвегии.

В состав российской команды вошли 22 гандболиста: вратари - Олег Грамс ("Дюнкерк", Франция), Денис Заболотин (СКИФ), Виктор Киреев ("Мотор", Украина); левые крайние - Тимур Дибиров ("Вардар", Северная Македония), Роман Остащенко ("Чеховские медведи"), Игорь Сорока ("Мотор", Украина); правые крайние - Дмитрий Ковалев ("Спартак"), Дмитрий Корнев ("Чеховские медведи"), Даниил Шишкарев ("Вардар", Северная Македония); линейные - Павел Андреев ("Чеховские медведи"), Александр Ермаков ("Динамо Астрахань"), Глеб Калараш, Сергей Горпишин (оба - "Вардар", Северная Македония); левые полусредние - Сергей Горбок ("Вардар", Северная Македония), Сергей Марк Косоротов, Дмитрий Санталов (оба - "Чеховские медведи"), Александр Шкуринский (БГК им. Мешкова, Белоруссия); правые полусредние - Дмитрий Киселев, Александр Котов (оба - "Чеховские медведи"); разыгрывающие - Павел Атьман ("Вардар", Северная Македония), Дмитрий Житников ("Пик", Венгрия), Кирилл Котов ("Чеховские медведи").

По словам президента Федерации гандбола России Сергея Шишкарева, перед российской командой стоит задача попасть в олимпийскую квалификацию: "Сначала выиграть две игры, выйти в основной раунд, побороться дальше за олимпийскую квалификацию - задачи перед командой поставлены такие. Нам вполне по силам одолеть сборные Исландии и Венгрии, сложнее будет с чемпионами мира датчанами. Чемпионат Европы - такой турнир, на котором может случиться всякое. Это показал и недавний женский чемпионат мира, когда совершенно неожиданно действующие чемпионки Европы и, на тот момент, мира - француженки вылетели и не смогли побороться за медали, а вот голландки и испанки пробились на самый верх".

"Хочется верить в наших ребят, для многих это последняя возможность попасть на такой крупный турнир, как Олимпиада. Поэтому очень хочется, чтобы они сплотились и при всех сложностях, что есть в составе, показали сыгранность, мужественную игру. И тогда нам все будет по силам", - заключил собеседник агентства.

Мужская сборная России один раз в истории становилась победителем чемпионата Европы - в 1994 году. В 2018 году россияне не смогли пробиться в финальную часть турнира, в 2016-м они стали девятыми.

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Летние олимпийские виды спорта
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