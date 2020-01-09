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НХЛ

"Вашингтон" проиграл "Филадельфии" в матче НХЛ. Кузнецов сделал голевую передачу

Встреча завершилась со счетом 2:3
Описание
© AP Photo/Matt Slocum

ТАСС, 9 января. "Филадельфия" обыграла "Вашингтон" со счетом 3:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Трэвис Конечны (4-я минута), Роберт Хегг (20) и Кевин Хейз (38). У проигравших отличились Никлас Бэкстрем (8) и Якуб Врана (13).

Российский форвард гостей Евгений Кузнецов отметился результативной передачей, всего на его счету теперь 42 (16+26) очка в сезоне. Его партнеры по команде форвард Александр Овечкин и защитник Дмитрий Орлов результативными действиями не отметились, также без очков остались защитник Иван Проворов и нападающий Михаил Воробьев у хозяев.

"Вашингтон" продолжает лидировать в Восточной конференции, набрав 65 очков в 45 матчах. "Филадельфия" располагается на 8-й строчке с 52 очками в 44 встречах.

В другом матче дня "Торонто" дома по буллитам уступил "Виннипегу" - 3:4. В составе хозяев дубль сделал форвард Остон Мэттьюс, на его счету теперь 31 шайба в сезоне, он занимает второе место в лиге по этому показателю, лидирует форвард "Бостона" Давид Пастрняк (32). Мэттьюс стал 15-м игроком в истории НХЛ, кто забрасывал по 30 и более шайб в каждом из своих первых четырех сезонов в лиге.

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