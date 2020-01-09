{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
НБА

"Голден Стэйт" проиграл "Милуоки" и потерпел шестое поражение подряд в НБА

Самым результативным игроком встречи стал форвард гостей Яннис Адетокунбо

ТАСС, 9 января. "Голден Стэйт" на домашней площадке уступил "Милуоки" со счетом 98:107 в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Самым результативным игроком встречи стал форвард гостей Яннис Адетокунбо, оформивший дабл-дабл из 30 очков и 12 подборов. В составе "Голден Стэйт" больше всего очков набрал Алек Бёркс (19), дабл-дабл оформил тяжелый форвард Уилли Коли-Стайн (10 очков +11 подборов).

"Голден Стэйт" потерпел шестое поражение подряд и занимает последнее, 15-е место в турнирной таблице Западной конференции, одержав 9 побед в 39 матчах. "Милуоки" лидирует на Востоке, имея в активе 32 победы при шести поражениях.

В следующем матче "Голден Стэйт" в гостях встретится с "Лос-Анджелес Клипперс", а "Милуоки" на выезде сыграет с "Сакраменто". Обе встречи пройдут 11 января.

Реклама на ТАСС
Матч за женскую шахматную корону
В Приморье во время матча за звание чемпионки мира пройдут турниры для местных шахматистов
Соревнования будут разделены по возрастным категориям
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС