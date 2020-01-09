"Голден Стэйт" проиграл "Милуоки" и потерпел шестое поражение подряд в НБА

ТАСС, 9 января. "Голден Стэйт" на домашней площадке уступил "Милуоки" со счетом 98:107 в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Самым результативным игроком встречи стал форвард гостей Яннис Адетокунбо, оформивший дабл-дабл из 30 очков и 12 подборов. В составе "Голден Стэйт" больше всего очков набрал Алек Бёркс (19), дабл-дабл оформил тяжелый форвард Уилли Коли-Стайн (10 очков +11 подборов).

"Голден Стэйт" потерпел шестое поражение подряд и занимает последнее, 15-е место в турнирной таблице Западной конференции, одержав 9 побед в 39 матчах. "Милуоки" лидирует на Востоке, имея в активе 32 победы при шести поражениях.

В следующем матче "Голден Стэйт" в гостях встретится с "Лос-Анджелес Клипперс", а "Милуоки" на выезде сыграет с "Сакраменто". Обе встречи пройдут 11 января.