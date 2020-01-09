В Приморье во время матча за звание чемпионки мира пройдут турниры для местных шахматистов

ВЛАДИВОСТОК, 9 января. /ТАСС/. Турниры по шахматам пройдут в Дальневосточном федеральном университете (ДВФУ) во время матча за звание чемпиона мира по шахматам среди женщин. На площадке ДВФУ с 15 по 25 января состоятся турнир юных приморских шахматистов и этап Кубка Федерации шахмат России, сообщил ТАСС президент Приморской федерации шахмат Владимир Чухачев.

Первая часть матча за звание чемпионки мира между действующей обладательницей шахматной короны китаянкой Цзюй Вэньцзюнь и претенденткой россиянкой Александрой Горячкиной проходит в Шанхае с 4 по 12 января. Вторая часть состоится во Владивостоке с 15 по 25 января. После трех проведенных партий счет в противостоянии равный - 1,5:1,5.

"Матч будет проходить на территории кампуса ДВФУ на острове Русский с 15 по 25 января. В это время в ДВФУ состоятся еще два турнира - для детей из Приморья и для взрослых российских спортсменов", - сообщили ТАСС в пресс-службе правительства Приморского края.

Чухачев уточнил, что 18-19 января пройдет турнир "Малая белая ладья", который станет дополнением программы к финальной части матча за женскую шахматную корону. Участие в нем примут около 250 юных приморских шахматистов: 150 человек в составе команд и около 100 - в индивидуальном зачете. На сайте Приморской федерации шахмат уточняется, что к участию в турнире А допускаются команды общеобразовательных школ Приморского края с составом "3 мальчика + 1 девочка" (все 2009 г. р. и младше). В турнир Б допускаются школьники, родившиеся в 2003-2008 годах, победители соревнований получат ценные призы.

Чухачев отметил, что этап Кубка Федерации шахмат России впервые пройдет в Приморье, он состоится с 21 по 22 января. Участие в турнире по быстрым шахматам подтвердили около 100 жителей Дальнего Востока. Большая часть из них - профессиональные шахматисты, но есть и опытные любители. Призовой фонд турнира составит 500 тыс. рублей.