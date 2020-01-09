Михайленко и Федоров выступят на этапе Кубка мира по санному спорту в Альтенберге

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Олеся Михайленко и Степан Федоров заменят Екатерину Батурину и Александра Степичева в составе сборной России на ближайшем этапе Кубка мира по санному спорту, который пройдет с 11 по 12 января в немецком Альтенберге. Об этом сообщил ТАСС начальник команды Артем Петраков.

"В составе команды по сравнению с североамериканскими этапами произошел ряд изменений. Вместо Степичева в Альтенберге выступит Степан Федоров, вместо Батуриной - Олеся Михайленко. Екатерина будет стартовать в Альтенберге только в Кубке наций. В том же составе сборная России планирует выступить и на следующем этапе Кубка мира, который пройдет в Норвегии", - отметил Петраков.

В состав сборной России по санному спорту, кроме Михайленко и Федорова, вошли лидеры общего зачета Кубка мира Татьяна Иванова и Роман Репилов, а также Виктория Демченко, Екатерина Катникова, Семен Павличенко, Александр Горбацевич, Максим Аравин, а также экипажи саней-двоек: Александр Денисьев / Владислав Антонов, Всеволод Кашкин / Константин Коршунов и Владислав Южаков / Юрий Прохоров.

Этап Кубка мира норвежском Лиллехаммере пройдет с 18 по 19 января. В рамках этого турнира будут разыграны медали чемпионата Европы.