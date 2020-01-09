Голкипер "Далласа" Худобин признан второй звездой дня в НХЛ

ТАСС, 9 января. Российский голкипер "Далласа" Антон Худобин признан второй звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

В ночь на четверг "Даллас" на выезде обыграл "Лос-Анджелес" со счетом 2:1, Худобин отразил 30 бросков по воротам. Худобин в текущем сезоне НХЛ занимает второе место среди вратарей по коэффициенту надежности (2,13 пропущенные шайбы за игру) и проценту отраженных бросков (93,3). Лидирует по этим показателям Тристан Джерри из "Питтсбурга" (2,04 шайбы за игру, 93,4% отраженных бросков).

Первой звездой дня стал американский нападающий "Торонто" Остон Мэттьюс, отметившийся дублем в домашнем матче против "Виннипега" (3:4 Б).

Третьей звездой признан форвард "Филадельфии" американец Кевин Хейз, забросивший победную шайбу в домашнем матче против "Вашингтона" (3:2).