Тренер клуба НХЛ "Даллас" назвал игру Худобина в матче с "Лос-Анджелесом" фантастической

ТАСС, 9 января. Российский голкипер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Даллас" Антон Худобин фантастически сыграл в матче регулярного чемпионата против "Лос-Анджелеса". Такое мнение высказал главный тренер команды Рик Боунесс, комментарий которого приводит пресс-служба клуба.

В ночь на четверг "Даллас" на выезде обыграл "Лос-Анджелес" со счетом 2:1, Худобин отразил 30 бросков. 33-летний россиянин был признан второй звездой дня НХЛ. Худобин в текущем сезоне НХЛ занимает второе место среди вратарей по коэффициенту надежности (2,13 пропущенные шайбы за игру) и проценту отраженных бросков (93,3).

"Он играет фантастически, мы говорили об этом и в прошлом году, потому что клуб попал в плей-офф благодаря ему. Когда он появляется в воротах, то выкладывается на полную катушку, - сказал Боунесс. - Сегодня мы пропустили первыми, но он сделал необходимые сейвы, что помогло ребятам перехватить инициативу".

В текущем сезоне Худобин принял участие в 18 матчах и одержал 11 побед. В турнирной таблице Западной конференции "Даллас" занимает второе место, набрав 54 очка в 43 играх. В следующем матче 10 января команда сыграет на выезде с "Анахаймом".