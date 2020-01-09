Объявлены составы мужской и женской сборных России на ЧЕ по водному поло

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Стали известны составы мужской и женской сборных России на чемпионат Европы по водному поло, который пройдет с 12 по 26 января в Будапеште. Об этом ТАСС сообщили в Федерации водного поло России.

В состав мужской команды вошли Петр Федотов, Виталий Стаценко, Сергей Лисунов, Никита Деревянкин, Иван Сучков, Игорь Бычков, Роман Шепелев, Иван Васильев, Артем Ашаев, Константин Киселев, Константин Харьков, Даниил Меркулов, Иван Нагаев.

В составе женской команды выступят Анна Карнаух, Анна Устюхина, Екатерина Прокофьева, Евгения Соболева, Евгения Иванова, Анастасия Симанович, Эльвина Каримова, Мария Берснева, Мария Борисова, Алена Сержантова, Ольга Горбунова, Анастасия Федотова, Анна Тимофеева.

Мужская сборная России на групповом этапе сыграет с командами Сербии, Нидерландов и Румынии. Женская национальная команда на групповом этапе сыграет со сборными Греции, Венгрии, Хорватии, Словакии и Сербии.

Чемпионат Европы является квалификационным турниром на Олимпийские игры 2020 года в Токио.