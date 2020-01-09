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Ралли Дакар

Сотников сравнил дюны на пятом этапе ралли "Дакар" в Саудовской Аравии с астраханскими

Он одержал победу на этом отрезке дистанции

ТАСС, 9 января. Российский гонщик "Камаз-мастер" Дмитрий Сотников, ставший победителем пятого этапа ралли-рейда "Дакар", сравнил дюны на спецучастке проходящего в Саудовской Аравии ралли-рейда "Дакар" с дюнами в Астрахани. Комментарий гонщика ТАСС предоставила пресс-служба команды.

В четверг Сотников победил на пятом этапе ралли-марафона, преодолев спецучасток между городами Аль-Юла и Хаил протяженностью 353 км за 4 часа 12 минут 4 секунды.

"Сегодня у нас все в порядке. Стартовали после Антона [Шибалова] и Андрея [Каргинова], из-за мотоциклистов было сложно ехать быстро. Дюны с крутыми спусками, местами чем-то напоминали Астрахань, чистых дюн не было, а трасса вышла убойная, рабочая: местами песок мягкий, а где-то жесткий и сырой внутри. Опасно было идти на косогоре, где машину начинало сносить", - заявил Сотников.

Ралли-марафон "Дакар" впервые проходит в Саудовской Аравии, в общей сложности участникам гонки предстоит преодолеть за 12 этапов 7,8 тыс. км, из которых 5 тыс. км придутся на скоростные спецучастки. Всего на старт ралли-рейда вышли 342 экипажа, представляющие пять классов: мотоциклы, квадроциклы, автомобили, багги и грузовики. Ралли финиширует 17 января.

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