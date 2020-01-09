ЦСКА подписал контракт с лучшим бомбардиром чемпионата Белоруссии по футболу Шкуриным

ТАСС, 9 января. Российский футбольный клуб ЦСКА подписал соглашение с белорусским нападающим Ильей Шкуриным. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Контракт с 20-летним игроком заключен на 4,5 года.

В 2019 году Шкурин выступал за белорусский "Энергетик - БГУ". Он стал лучшим бомбардиром первенства, забив 19 голов, также на его счету шесть результативных передач. Ранее в четверг "Энергетик - БГУ" на официальном сайте объявил о переходе Шкурина в брестское "Динамо".

В составе молодежной сборной Белоруссии среди игроков не старше 21 года футболист провел шесть матчей, в которых забил один гол.

На зимний перерыв ЦСКА ушел, занимая четвертое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). Команда набрала 34 очка в 19 матчах. В 20-м туре клуб примет екатеринбургский "Урал", матч пройдет 29 февраля.