{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Зимние олимпийские виды спорта

Барышева: российские конькобежцы должны на равных бороться с голландцами на ЧЕ

Турнир пройдет в Херенвене с 10 по 12 января

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Сборная России по конькобежному спорту должна на равных бороться с голландскими конькобежцами на чемпионате Европы, который пройдет в Херенвене. Такое мнение ТАСС в четверг высказала исполнительный директор Союза конькобежцев России Варвара Барышева.

Чемпионат Европы пройдет с 10 по 12 января.

"У нас максимально сильный состав, оптимальный, какой только мог быть, надеемся, что все наши спортсмены подойдут к соревнованиям в полной боевой готовности. Ждем противостояния со сборной Нидерландов, и, в принципе, мы должны на равных с ними бороться. Те результаты, которые были показаны нашими спортсменами на последних этапах Кубка мира, небезосновательно дают нам надежду на то, что мы можем ожидать достаточно интересной борьбы", - считает Барышева.

"У голландцев будет небольшое психологическое преимущество, они всегда очень трепетно относятся к выступлению на родной арене. Но наши ребята тоже будут предельно мобилизованы. Это чемпионат Европы, важный старт на пути подготовки к чемпионату мира на отдельных дистанциях. То, что этот турнир проводится именно по олимпийской программе, на отдельных дистанциях, тоже имеет большое значение для наших спортсменов", - отметила собеседница ТАСС.

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
Реклама на ТАСС
Футбол в России
Отец главного тренера ФК "Динамо" Новикова вошел в тренерский штаб команды
64-летний Александр Новиков будет работать помощником главного тренера 38-летнего Кирилла Новикова
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС