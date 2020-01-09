Барышева: российские конькобежцы должны на равных бороться с голландцами на ЧЕ

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Сборная России по конькобежному спорту должна на равных бороться с голландскими конькобежцами на чемпионате Европы, который пройдет в Херенвене. Такое мнение ТАСС в четверг высказала исполнительный директор Союза конькобежцев России Варвара Барышева.

Чемпионат Европы пройдет с 10 по 12 января.

"У нас максимально сильный состав, оптимальный, какой только мог быть, надеемся, что все наши спортсмены подойдут к соревнованиям в полной боевой готовности. Ждем противостояния со сборной Нидерландов, и, в принципе, мы должны на равных с ними бороться. Те результаты, которые были показаны нашими спортсменами на последних этапах Кубка мира, небезосновательно дают нам надежду на то, что мы можем ожидать достаточно интересной борьбы", - считает Барышева.

"У голландцев будет небольшое психологическое преимущество, они всегда очень трепетно относятся к выступлению на родной арене. Но наши ребята тоже будут предельно мобилизованы. Это чемпионат Европы, важный старт на пути подготовки к чемпионату мира на отдельных дистанциях. То, что этот турнир проводится именно по олимпийской программе, на отдельных дистанциях, тоже имеет большое значение для наших спортсменов", - отметила собеседница ТАСС.