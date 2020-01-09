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Кубок мира по биатлону

Норвежка Рёйселанн выиграла спринт на этапе Кубка мира в Оберхофе

Лучшая из россиянок, Светлана Миронова, заняла 19-е место
Марта Рёйселанн AP Photo/Petr David Josek
Описание
Марта Рёйселанн
© AP Photo/Petr David Josek

ТАСС, 9 января. Норвежка Марта Рёйселанн стала первой в спринте на этапе Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе.

Рёйселанн преодолела дистанцию 7,5 км за 22 минуты 4,9 секунды, не допустив ни одного промаха на двух огневых рубежах. Второй стала немка Дениз Херрман (+33,1; 1 промах), третьей - француженка Жюли Симон (+47,4; 1). Рёйселанн одержала первую победу в текущем сезоне, Херрман впервые поднялась на подиум.

Лучшей из россиянок стала Светлана Миронова, финишировавшая на 19-м месте (+1.59,8; 2). Анастасия Поршнева стала 29-й (+2.16,8; 1), Лариса Куклина - 30-й (+2.18,7; 2), Кристина Резцова - 50-й (+3.04,3; 3), Ирина Старых - 69-й (+3.51,3; 4). Поршнева заменила Екатерину Юрлову-Перхт, которая пропускает этап из-за болезни.

В общем зачете лидирует итальянка Доротея Вирер (347 очков), второе место у норвежки Тириль Экхофф (327), третье - у ее соотечественницы Ингрид Тандревольд (289), Миронова идет на девятом месте (202), Юрлова-Перхт - на 17-м (145), Куклина - на 24-м (122), Резцова - на 43-м (45), Тамара Воронина - на 45-м (44), Поршнева - на 68-м (12). В спринтерском зачете первую строчку также занимает Вирер (182), вторую - Рёйселанн (150), третью - Миронова (139). Куклина располагается на 31-м месте (47), Юрлова-Перхт - на 36-м (38), Резцова - на 47-м (22), Воронина - на 56-м (12), Поршнева - на 57-м (12). В зачете женского Кубка наций лидируют норвежки (3222), россиянки - вторые (2827), шведки - третьи (2826).

В пятницу пройдет мужской спринт, в субботу состоятся мужская и женская эстафеты, в воскресенье - масс-старты.

Теги
Кубок мира по биатлону
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