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Футбол в России

Московское "Динамо" расторгло контракт с футболистом Шейдаевым

Нападающий в нынешнем сезоне провел на поле девять матчей во всех турнирах, в которых сделал одну голевую передачу
Рамиль Шейдаев (слева) Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Рамиль Шейдаев (слева)
© Сергей Бобылев/ТАСС

ТАСС, 9 января. Нападающий Рамиль Шейдаев покинул московский футбольный клуб "Динамо". Об этом сообщает пресс-служба московской команды.

"Сегодня футбольный клуб "Динамо" и нападающий Рамиль Шейдаев расторгли контракт и завершили трудовые отношения. Благодарим Рамиля за выступления в составе нашей команды и желаем ему дальнейших успехов в карьере", - говорится в заявлении пресс-службы.

Шейдаев перешел в "Динамо" из самарских "Крыльев Советов" в июле 2019 года. В текущем сезоне футболист провел на поле девять матчей во всех турнирах, в которых сделал одну голевую передачу.

Шейдаеву 23 года, он является воспитанником петербургского "Зенита". Также он выступал за казанский "Рубин", турецкий "Трабзонспор", словацкую "Жилину" и азербайджанский "Карабах". В составе сборной России среди игроков не старше 17 лет Шейдаев стал победителем чемпионата Европы 2013 года. В 2016 году был заигран за основную команду Азербайджана, в ее составе футболист провел 26 матчей, в которых забил четыре мяча.

На зимний перерыв "Динамо" ушло, располагаясь на восьмом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). Команда набрала 24 очка в 19 матчах. В 20-м туре "Динамо" примет московский "Спартак" 29 февраля.

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