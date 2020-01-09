Хачатурянц: Кашшаи обладает желанием построить в России современное судейское сообщество

ТАСС, 9 января. Бывший венгерский арбитр Виктор Кашшаи, назначенный на пост главы департамента судейства Российского футбольного союза (РФС), хочет повысить уровень судейского сообщества в России. Об этом заявил председатель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц, комментарий которого приводит пресс-служба организации.

В четверг венгерский арбитр Виктор Кашшаи, завершивший карьеру в конце декабря прошлого года, возглавил департамент судейства РФС. Пост главы департамента инспектирования занял бывший российский судья Сергей Фурса.

"РФС завершил поиск кандидатов на должности руководителей департамента судейства и департамента инспектирования. Ключевыми критериями отбора являлись как профессиональные судейские качества, так и навыки командной и системной работы по реализации реформы судейства с учетом использования современных технологий. Виктор Кашшаи имеет большой международный опыт и желание построить в России самое современное судейское сообщество. Мы нашли профессионального и независимого человека, для которого успешная работа в нашей стране станет амбициозным вызовом", - заявил Хачатурянц.

Основными задачами Кашшаи он назвал управление судьями, выработку единых трактовок правил игры и их внедрение, оценку работы арбитров, участие в назначении судей на матчи, совместное с судейским комитетом РФС построение всей системы подготовки судей, начиная с региональных школ.

Согласно судейской реформе РФС, департамент судейства и инспектирования, который до 27 декабря возглавлял Александр Егоров, разделен на две структуры. Кашшаи стал вторым иностранцем во главе департамента судейства, с 2011 по 2013 год арбитрами руководил итальянец Роберто Розетти.

Кашшаи 44 года, он являлся арбитром категории Международной федерации футбола (ФИФА) с 2003 года, завершил карьеру по окончании 2019 года. Кашшаи был главным арбитром финала футбольного турнира Олимпийских игр - 2008, финала Лиги чемпионов - 2011, матча открытия чемпионата Европы - 2016, а также полуфиналов чемпионата мира 2010 года и Лиги чемпионов. Кашшаи в 35 лет стал самым молодым арбитром, судившим финал Лиги чемпионов, в 2011 году он был признан лучшим арбитром по версии Международной федерации футбольной истории и статистики.