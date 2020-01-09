Шибалов заявил, что у его экипажа не было проблем с крутыми спусками на этапе "Дакара"

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Гонщик российской команды "Камаз-мастер" Антон Шибалов отметил, что его экипаж не испытал проблем с крутыми спусками на пятом этапе ралли-марафона "Дакар". Комментарий гонщика ТАСС предоставила пресс-служба команды.

На пятом этапе ралли-марафона Шибалов стал вторым в категории грузовиков, уступив партнеру по команде Дмитрию Сотникову 3 минуты 6 секунд.

"Сегодня гораздо меньше камней, больше песчаных дорог. Были крутые спуски, о чем предупреждали организаторы, местами, такое ощущение, они были под 90 градусов, старались преодолевать их аккуратно. Пески были вязкими, но дальше будет сложнее. Колеса справляются, едем дальше", - подчеркнул Шибалов.

Общая протяженность ралли-рейда "Дакар" составляет 7,8 тыс. км, из которых 5 тыс. км - скоростные спецучастки. Ралли-марафон финиширует 17 января.