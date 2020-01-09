{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Молодежный чемпионат мира по хоккею

Порядка 1,3 млн человек посмотрели в воскресенье финал молодежного ЧМ по хоккею 2011 года

"Матч ТВ" параллельно с прямой трансляцией решающей игры турнира 2020 года на Первом канале показал финал молодежного чемпионата мира девятилетней давности, в котором сборная России обыграла команду Канады со счетом 5:3

МОСКВА, 9 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Около 1,3 млн зрителей посмотрели финал молодежного чемпионата мира по хоккею 2011 года между сборными России и Канады, который показывался 5 января на "Матч ТВ" параллельно с трансляцией финала чемпионата мира нынешнего года между этими же командами на Первом канале. Об этом ТАСС сообщили в исследовательской компании Mediascope.

В игре девятилетней давности сборная России выиграла со счетом 5:3. После трансляции некоторые болельщики стали поздравлять нынешнюю команду с победой, которая на самом деле уступила в финале канадцам в Остраве со счетом 3:4.

Исследование проводилось среди населения в возрасте от четырех лет и старше, смотревшего матч в том числе в малых городах и селах. Игру 2011 года посмотрели 1 млн 269,8 тыс. человек. Рейтинг трансляции составил 0,9%, доля аудитории (среднее количество человек, смотревших программу, выраженное в процентах от общей численности телезрителей в данный момент времени) составила 2,7%.

При этом аудитория финала турнира 2020 года составила 6 млн 640 тыс. человек. Рейтинг трансляции составил 4,9%, а доля аудитории - 14,3%.

Реклама на ТАСС
Еврокубки
СМИ: кубинский баскетболист Сент-Рос перейдет из АЕКа в ЦСКА
Армейский клуб должен объявить о подписании контракта в ближайшее время
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС