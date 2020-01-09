Порядка 1,3 млн человек посмотрели в воскресенье финал молодежного ЧМ по хоккею 2011 года

МОСКВА, 9 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Около 1,3 млн зрителей посмотрели финал молодежного чемпионата мира по хоккею 2011 года между сборными России и Канады, который показывался 5 января на "Матч ТВ" параллельно с трансляцией финала чемпионата мира нынешнего года между этими же командами на Первом канале. Об этом ТАСС сообщили в исследовательской компании Mediascope.

В игре девятилетней давности сборная России выиграла со счетом 5:3. После трансляции некоторые болельщики стали поздравлять нынешнюю команду с победой, которая на самом деле уступила в финале канадцам в Остраве со счетом 3:4.

Исследование проводилось среди населения в возрасте от четырех лет и старше, смотревшего матч в том числе в малых городах и селах. Игру 2011 года посмотрели 1 млн 269,8 тыс. человек. Рейтинг трансляции составил 0,9%, доля аудитории (среднее количество человек, смотревших программу, выраженное в процентах от общей численности телезрителей в данный момент времени) составила 2,7%.

При этом аудитория финала турнира 2020 года составила 6 млн 640 тыс. человек. Рейтинг трансляции составил 4,9%, а доля аудитории - 14,3%.