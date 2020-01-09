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Еврокубки

СМИ: кубинский баскетболист Сент-Рос перейдет из АЕКа в ЦСКА

Армейский клуб должен объявить о подписании контракта в ближайшее время

ТАСС, 9 января. Кубинский форвард Ховард Сент-Рос перейдет из греческого баскетбольного клуба АЕК в московский ЦСКА. Об этом сообщает портал Eurohoops.

По информации портала, ЦСКА уже выкупил контракт 28-летнего игрока, соглашение с российским клубом должно быть рассчитано до конца сезона-2020/21. Отмечается, что ЦСКА объявит о подписании контракта в ближайшие дни.

В текущем сезоне баскетбольной Лиги чемпионов Сент-Рос набирает в среднем 12,2 очка, делает 6,8 подбора. Он также выступал за такие клубы, как "Дарюшшафака" (Турция) и "Нимбурк" (Чехия).

ЦСКА идет пятым в таблице регулярного чемпионата Евролиги, одержав 11 побед и потерпев шесть поражений.

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