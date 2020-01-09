Футболист "Тоттенхэма" Кейн выбыл из-за травмы до апреля

ТАСС, 9 января. Нападающий английского футбольного клуба "Тоттенхэм" Гарри Кейн выбыл до апреля из-за полученной травмы задней поверхности бедра. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу клуба.

Игрок лондонского клуба получил повреждение 1 января в гостевой встрече чемпионата Англии против "Саутгемптона" (0:1) и был заменен на 75-й минуте.

После медицинского обследования у Кейна выявлен разрыв мышцы задней поверхности бедра. 26-летнему англичанину будет проведена операция, которая не должна сказаться на сроках восстановления, Кейн должен приступить к тренировкам в апреле.

В текущем сезоне в активе Кейна 25 матчей во всех турнирах, в которых он забил 17 мячей и отдал две голевые передачи. Форвард дважды становился лучшим бомбардиром чемпионата Англии (2015/16 - 25 голов, 2016/17 - 29). С шестью забитыми мячами он стал самым результативным игроком чемпионата мира в России.

"Тоттенхэм" после 21 тура занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 30 очков. В следующем туре команда 11 января примет лидирующий (58 очков) "Ливерпуль".