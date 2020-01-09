Поздняков: отношения ОКР и МОК находятся на высоком уровне

ЛОЗАННА /Швейцария/, 9 января. /ТАСС/. Взаимоотношения Международного олимпийского комитета (МОК) и Олимпийского комитета России (ОКР) находятся на высоком уровне. Об этом в четверг журналистам заявил глава ОКР Станислав Поздняков.

ОКР в качестве третьей стороны будет участвовать в судебном разбирательстве между Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) и Всемирным антидопинговым агентством (WADA) с целью добиться отмены части санкций к российскому спорту, которая затрагивает олимпийское движение страны. МОК, в свою очередь, согласился с перечнем санкций, который исполком WADA принял 9 декабря.

"Что касается наших взаимоотношений с Международным олимпийским комитетом, то они находятся на очень высоком уровне. Между нашими организациями существует доверие, вопросы, которые сейчас на повестке дня, не находятся в сфере наших внутренних взаимоотношений. Скорее это взаимоотношения с другим стейкхолдерами", - сказал Поздняков, который 10 января примет участие в сессии МОК.

"Мы ожидаем, что Игры в Токио [2020 года] должны пройти в тесном сотрудничестве национального олимпийского комитета нашей страны и МОК", - добавил он.

Исполком WADA 9 декабря единогласно проголосовал за санкции в отношении российского спорта в связи с манипуляциями с базой данных московской лаборатории, которая содержит результаты проверки спортсменов за период с 2012 по 2015 год. Россия рискует лишится права проводить крупнейшие спортивные соревнования и претендовать на них, спортсмены страны не смогут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под национальным флагом.

Санкции вступят в силу только в том случае, если их одобрит Спортивный арбитражный суд (CAS), который еще не приступил к рассмотрению дела.