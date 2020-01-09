{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Зимние юношеские Олимпийские игры - 2020

Поздняков: отношения ОКР и МОК находятся на высоком уровне

Глава ОКР отметил, что на это не влияет ситуация с санкциями WADA

ЛОЗАННА /Швейцария/, 9 января. /ТАСС/. Взаимоотношения Международного олимпийского комитета (МОК) и Олимпийского комитета России (ОКР) находятся на высоком уровне. Об этом в четверг журналистам заявил глава ОКР Станислав Поздняков.

На эту тему

ОКР в качестве третьей стороны будет участвовать в судебном разбирательстве между Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) и Всемирным антидопинговым агентством (WADA) с целью добиться отмены части санкций к российскому спорту, которая затрагивает олимпийское движение страны. МОК, в свою очередь, согласился с перечнем санкций, который исполком WADA принял 9 декабря.

"Что касается наших взаимоотношений с Международным олимпийским комитетом, то они находятся на очень высоком уровне. Между нашими организациями существует доверие, вопросы, которые сейчас на повестке дня, не находятся в сфере наших внутренних взаимоотношений. Скорее это взаимоотношения с другим стейкхолдерами", - сказал Поздняков, который 10 января примет участие в сессии МОК.

"Мы ожидаем, что Игры в Токио [2020 года] должны пройти в тесном сотрудничестве национального олимпийского комитета нашей страны и МОК", - добавил он.

Исполком WADA 9 декабря единогласно проголосовал за санкции в отношении российского спорта в связи с манипуляциями с базой данных московской лаборатории, которая содержит результаты проверки спортсменов за период с 2012 по 2015 год. Россия рискует лишится права проводить крупнейшие спортивные соревнования и претендовать на них, спортсмены страны не смогут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под национальным флагом.

Санкции вступят в силу только в том случае, если их одобрит Спортивный арбитражный суд (CAS), который еще не приступил к рассмотрению дела.

Теги
Поздняков, Станислав АлексеевичЗимние юношеские Олимпийские игры - 2020
Реклама на ТАСС
Мировой футбол
Гол футболиста "Спартака" Ларссона принес победу сборной Швеции в матче с молдаванами
Встреча завершилась со счетом 1:0
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС