"Торпедо" впервые с 2017 года обыграло "Ак Барс" в матче КХЛ

КАЗАНЬ, 9 января. /ТАСС/. Нижегородское "Торпедо" со счетом 4:1 переиграло казанский "Ак Барс" в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в присутствии 5481 зрителя.

В составе победителей отличились Антон Шенфельд (27-я и 48-я минуты) и Данил Веряев (34, 59). У "Ак Барса" единственную шайбу забросил Владимир Галузин (9).

"Сухая" серия голкипера хозяев Тимура Билялова, который не пропускал три матча кряду и оформил один "шатаут", составила 181 минуту 25 секунд. В ноябре 24-летний россиянин побил рекорд чемпионатов России по продолжительности "сухой" серии, тогда он не пропускал на протяжении 316 минут 9 секунд. "Торпедо" обыграло "Ак Барс" впервые с 6 ноября 2017 года, когда нижегородский клуб выиграл в гостях со счетом 2:1. Победная серия казанцев в этом противостоянии насчитывала семь матчей.

В турнирной таблице Западной конференции "Торпедо" идет восьмым, набрав в 46 матчах 50 очков. "Ак Барс" с 66 очками в 44 играх продолжает лидировать на Востоке.

"Торпедо" в следующем матче сыграет 11 января на выезде с нижнекамским "Нефтехимиком", "Ак Барс" 12 января встретится во Владивостоке с "Адмиралом".

В другом матче игрового дня екатеринбургский "Автомобилист" победил дома "Адмирал" (5:2), который не может выиграть у екатеринбуржцев с 2015 года. Магнитогорский "Металлург" сумел удержать победу в домашнем матче с хабаровским "Амуром" (4:3), несмотря на три пропущенные шайбы в третьем периоде.