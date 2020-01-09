Гол футболиста "Спартака" Ларссона принес победу сборной Швеции в матче с молдаванами

ТАСС, 9 января. Нападающий московского "Спартака" Джордан Ларссон забил первый мяч за сборную Швеции по футболу, отличившись в товарищеском матче против команды Молдавии в Дохе.

Встреча завершилась со счетом 1:0. 22-летний игрок отличился на 32-й минуте встречи, а на 73-й минуте был заменен. Всего этот матч стал для него третьим в составе сборной.

В текущем сезоне за московский клуб он провел 19 матчей, забив семь мячей и отдав одну голевую передачу. До этого он выступал за шведские "Хёгаборг", "Норчёппинг" и "Хельсингборг", а также за нидерландский "Неймеген".

Ларссон является сыном бронзового призера чемпионата мира 1994 года в составе сборной Швеции, победителя Лиги чемпионов 2006 года в составе "Барселоны" Хенрика Ларссона.