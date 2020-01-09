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Вопрос участия россиян в международных соревнованиях

WADA отправило уведомление о споре с РУСАДА в Спортивный арбитражный суд

Там будут обсуждаться санкции в отношении российского спорта
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© EPA-EFE/LAURENT GILLIERON

ТАСС, 9 января. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отправило уведомление о споре с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) по поводу санкций в отношении российского спорта в Спортивный арбитражный суд (CAS). Об этом сообщает пресс-служба WADA.

24 декабря общее собрание членов РУСАДА (совет учредителей) приняло рекомендацию наблюдательного совета о несогласии с санкциями WADA. 27 декабря РУСАДА отправило WADA уведомление об этом. До вердикта CAS санкции WADA не вступят в силу. Обе стороны могут опротестовать решение CAS в Федеральном суде Швейцарии.

"WADA подтверждает, что сегодня организация направила официальное уведомление в СAS о споре с РУСАДА", - говорится в заявлении пресс-службы.

9 декабря исполком WADA единогласно принял решение лишить статуса соответствия РУСАДА. Это может привести к санкциям в отношении российского спорта: на четыре года Россия лишится права проводить крупнейшие спортивные соревнования и претендовать на них, спортсмены страны не смогут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под национальным флагом.

Теги
Вопрос участия россиян в международных соревнованиях
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