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Вопрос участия россиян в международных соревнованиях

Юристы Росс Венцель и Николас Збинден представят интересы WADA в споре с РУСАДА в CAS

Санкции Всемирного антидопингового агентства в отношении российского спорта не вступят в силу до решения Спортивного арбитражного суда

ТАСС, 9 января. Юристы Росс Венцель и Николас Збинден из швейцарской компании Kellerhals Carrard будут представлять интересы Всемирного антидопингового агентства (WADA) в споре с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) по поводу санкций в отношении российского спорта в Спортивном арбитражном суде (CAS). Об этом сообщает пресс-служба WADA.

Ранее в четверг WADA направило в CAS уведомление о споре с РУСАДА. До вердикта CAS санкции WADA не вступят в силу. Обе стороны могут опротестовать решение CAS в Федеральном суде Швейцарии.

"WADA будут представлять в CAS Росс Венцель и Николас Збинден из швейцарской фирмы Kellerhals Carrard, оба юриста имеют внушительный опыт успешного делопроизводства по случаям нарушения антидопинговых правил, включая дела российских спортсменов, - говорится в заявлении пресс-службы. - После определения состава судейской комиссии и определения сроков рассмотрения дела WADA отправит полный отчет в CAS".

9 декабря исполком WADA единогласно принял решение лишить статуса соответствия РУСАДА. Это может привести к санкциям в отношении российского спорта: на четыре года Россия лишится права проводить крупнейшие спортивные соревнования и претендовать на них, спортсмены страны не смогут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под национальным флагом.

Теги
Вопрос участия россиян в международных соревнованиях
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