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Летние олимпийские виды спорта

Сборная Хорватии переиграла команду Черногории в первом туре чемпионата Европы по гандболу

Встреча завершилась со счетом 27:21

ТАСС, 10 января. Мужская сборная Хорватии по гандболу обыграла команду Черногории со счетом 27:21 в первом туре предварительного группового этапа чемпионата Европы. Встречи группы А проходят в австрийском городе Грац.

Ранее в другом матче квартета сборная Белоруссии обыграла команду Сербии (35:30). В группе С немцы оказались сильнее голландцев (34:23), а испанцы победили латвийцев (33:22). Матчи этого квартета проходят в норвежском городе Тронхейм.

Во втором туре хорваты встретятся с белорусами, черногорцы - с сербами. Оба матча пройдут в субботу. В тот же день немцы сыграют с испанцами, латвийцы - с голландцами.

Сборная России проведет первый матч предварительного группового раунда против команды Венгрии в субботу, начало - 18:00 мск. Россияне выступают в группе Е вместе с командами Дании и Исландии. Игры квартета пройдут в шведском городе Мальмё.

На предварительном этапе выступают 24 команды, разделенные на шесть групп. По две сильнейшие сборные из каждого квартета пробьются в основной групповой раунд, где 12 команд сформируют две группы. По две сильнейшие сборные из каждой группы выйдут в полуфинал.

Победитель чемпионата Европы получит лицензию на Игры 2020 года. Команды, занявшие второе и третье места, попадут в квалификационный олимпийский турнир, который пройдет с 17 по 19 апреля во Франции, Германии и Норвегии. Чемпионат Европы завершится 26 января.

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Летние олимпийские виды спорта
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