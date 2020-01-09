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Летние олимпийские виды спорта

Чемпионат Европы по конькобежному спорту на отдельных дистанциях стартует в Нидерландах

Соревнования завершатся 12 января

ТАСС, 10 января. Голландский город Херенвен примет европейское первенство по конькобежному спорту на отдельных дистанциях, которое стартует в пятницу. Соревнования пройдут с 10 по 12 января.

Женщины разыграют медали турнира на дистанциях 500 м, 1000 м, 1500 м и 3000 м. Мужчины поборются за награды на дистанциях 500 м, 1000 м, 1500 м и 5000 м. Также пройдут командные спринты, гонки преследования и масс-старты.

В пятницу определятся победители в забеге на 1500 м (женщины и мужчины) и командном спринте. В субботу будут разыграны медали на дистанции 500 м, 3000 м и 5000 м. В последний день турнира пройдут масс-старты, командные гонки преследования и забеги на 1000 м.

В заявку мужской команды на турнир вошли Павел Кулижников, Руслан Мурашов, Виктор Муштаков, Артем Арефьев, Денис Юсков, Сергей Трофимов, Даниил Беляев, Данила Семериков, Александр Румянцев и Руслан Захаров. У женщин выступят Ангелина Голикова, Ольга Фаткулина, Дарья Качанова, Екатерина Шихова, Евгения Лаленкова, Елизавета Казелина, Наталья Воронина и Елена Сохрякова.

Чемпионат Европы состоится на катке "Тиалфа", четыре действующих рекорда арены принадлежат российским конькобежцам. В феврале 2019 года Кулижников повторил достижение на дистанции 500 м (34,31 секунды), с 2015 года держится рекорд Юскова на дистанции 1500 м (1 минута 43,36 секунды), а с ноября 2018 года никто не может превзойти время Семерикова на 5000 м (6 минут 8,96 секунды). Женская сборная России в составе Казелиной, Голиковой и Фаткулиной с 2017 года является обладателем рекорда катка в командном спринте (1 минута 26,62 секунды).

Прошлый чемпионат Европы на отдельных дистанциях, который состоялся в 2018 году, принимала Коломна. Тогда российская сборная завоевала 14 наград (пять золотых, шесть серебряных и три бронзовые). Команда заняла второе место в общекомандном зачете.

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