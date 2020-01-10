Месси: "Барселона" допустила детские ошибки в матче Суперкубка Испании против "Атлетико"

ТАСС, 10 января. Футболисты "Барселоны" допустили детские ошибки в полуфинале Суперкубка Испании против "Атлетико", которые привели к поражению. Такое мнение высказал нападающий каталонского клуба Лионель Месси, чей комментарий приводит издание Mundo Deportivo.

В ночь на 10 января "Барселона" уступила "Атлетико" со счетом 2:3, выигрывая по ходу матча. "Обидно, ведь мы контролировали игру на протяжении 80 минут и должны были решать исход встречи раньше. Команда хотела выйти в финал турнира, это очень болезненное поражение. Пропустили два гола, допустив детские ошибки, но мы сильная команда и будем двигаться вперед", - сказал Месси.

"Атлетико" в финале сыграет с мадридским "Реалом", который в среду в другом полуфинале переиграл "Валенсию" со счетом 3:1. Команды встречались в официальных матчах 222 раза, на счету "Реала" 110 побед, у "Атлетико" - 56, еще 56 раз команды сыграли вничью.

Суперкубок Испании впервые проходит в формате "Финала четырех". "Барселона" и "Валенсия" вошли в число участников на правах финалистов Кубка Испании сезона-2018/19, "Барселона" также стала победителем чемпионата страны прошлого сезона. "Атлетико" и "Реал" попали как команды, занявшие второе и третье места соответственно в национальном первенстве. Финал турнира состоится 12 января.