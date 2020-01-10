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НХЛ

Кучеров и Сергачев помогли "Тампе" победить "Аризону" в матче НХЛ

Встреча завершилась со счетом 4:0
Никита Кучеров AP Photo/Chris O'Meara
Описание
Никита Кучеров
© AP Photo/Chris O'Meara

ТАСС, 10 января. "Тампа-Бэй" дома одержала победу над "Аризоной" во встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Матч завершился со счетом 4:0.

В составе победителей отличились Алекс Киллорн (16-я минута), Михаил Сергачев (19) и Никита Кучеров (27, 29). Российский голкипер "Тампы" Андрей Василевский отразил 24 броска по воротам.

На счету Кучерова 49 (17 шайб + 32 передачи) очков в текущем регулярном чемпионате НХЛ. Сергачев набрал 23 (7+16) балла за результативность. Василевский провел первый матч "на ноль" в сезоне и 19-й в карьере.

Голкипер "Тампы" был признан лучшим игроком встречи. Второй звездой матча стал Кучеров, третьей - Сергачев.

"Тампа" одержала девятую победу подряд и занимает теперь пятое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 56 очков в 43 матчах. "Аризона" идет на пятой строчке на Западе, имея в активе 54 балла после 46 встреч.

В другом матче дня "Бостон" дома победил "Виннипег" со счетом 5:4. Хет-трик в составе хозяев оформил лучший снайпер текущего сезона Давид Пастрняк. Теперь в активе нападающего 35 заброшенных шайб. Российский защитник "Виннипега" Дмитрий Куликов сделал одну передачу, на счету хоккеиста 5 (1+4) очков в сезоне.

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