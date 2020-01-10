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ATP

Сборная России сыграет с командой Сербии в полуфинале ATP Cup

Матч пройдет 11 января
Новак Джокович AP Photo/Steve Christo
Описание
Новак Джокович
© AP Photo/Steve Christo

ТАСС, 10 января. Серб Новак Джокович обыграл канадца Дениса Шаповалова во втором поединке четвертьфинального матча командного турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP Cup). Благодаря этому сборная Сербии вышла в полуфинал соревнований в Австралии, где встретится с командой России.

32-летний серб одержал победу со счетом 4:6, 6:1, 7:6 (7:4). Ранее Душан Лайович обыграл Феликса Оже-Альяссима (6:4, 6:2). Сборная России взяла верх над командой Аргентины со счетом 3-0. Также в полуфинал уже вышла сборная Австралии, которая на этой стадии встретится с победителем матча между испанскими и бельгийским теннисистами.

Встреча между командами России и Сербии пройдет 11 января. На состоявшемся в ноябре 2019 года Кубке Дэвиса российские теннисисты победили сербов в четвертьфинале турнира со счетом 2-1. Первую встречу Андрей Рублев тогда выиграл у Филипа Крайиновича, Карен Хачанов уступил во втором матче Джоковичу, а вот в паре Хачанов и Рублев взяли верх над Виктором Троицки и Джоковичем.

ATP Cup проводится впервые, призовой фонд турнира составляет $15 млн. В ATP Cup стартовали 24 национальные команды, разделенные на шесть групп. Победители квартетов и две лучшие сборные, занявшие вторые места, вышли в плей-офф. Матчи между командами состоят из трех встреч - двух одиночных и одной парной.

Турнир завершится 12 января.

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