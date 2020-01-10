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НХЛ

Три очка Панарина принесли "Рейнджерс" победу над "Нью-Джерси" в матче НХЛ

Встреча завершилась со счетом 6:3
Артемий Панарин AP Photo/Kathy Willens
Описание
Артемий Панарин
© AP Photo/Kathy Willens

ТАСС, 10 января. "Нью-Йорк Рейнджерс" дома победил "Нью-Джерси" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 6:3.

В составе победителей отличились Артемий Панарин (6-я минута), Тони Дианджело (10, 33, 36), Крис Крайдер (33) и Йеспер Фаст (53). Панарин также выступил ассистентом в эпизодах с голами Дианджело и Фаста. Форвард Павел Бучневич сделал одну результативную передачу.

В активе Панарина теперь 61 (24 шайбы + 37 передач) балл за результативность в сезоне, у Бучневича - 24 (7+17). Российский голкипер Игорь Шестеркин отразил 46 бросков и был признан третьей звездой матча. Второй звездой стал Панарин, первой - Дианджело. Шестеркин провел вторую игру в НХЛ, одержав вторую победу.

У проигравших отличились Кевин Руни (9), Блейк Коулман (19) и Дэймон Северсон (29). Российский нападающий Никита Гусев выступил ассистентом в эпизоде с голом Северсона. Теперь на его счету 25 (7+18) очков.

"Нью-Джерси" потерпел третье поражение подряд и идет на 15-м месте в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 37 очков в 43 матчах. "Рейнджерс" занимают 11-ю строчку, имея в активе 46 очков в 43 встречах.

В другом матче дня "Монреаль" дома уступил "Эдмонтону" со счетом 2:4. Российский нападающий хозяев Илья Ковальчук провел 900-й матч в НХЛ, очков во встрече он не набрал. Также "Сент-Луис" на своей площадке обыграл "Баффало" (5:1), а "Калгари" был сильнее "Миннесоты" (2:1).

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