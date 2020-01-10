Ринне из "Нэшвилла" стал 12-м вратарем в истории, забросившим шайбу в матче НХЛ

В составе победителей шайбы забросили Виктор Арвидссон (4-я минута), Колин Блэкуэлл (9), Мэтт Дюшен (17), Ник Бонино (60) и вратарь Пекка Ринне (60). У проигравших отличились Доминик Кубалик (27) и Алекс Дебринкэт (46). Российский форвард "Нэшвилла" Яков Тренин отметился результативной передачей, всего на его счету в текущем сезоне 5 очков (2 шайбы + 3 передачи).

37-летний финский вратарь "Нэшвилла" Ринее забросил шайбу в пустые ворота, он стал 12-м голкипером в истории, кому удалось отличиться в матче НХЛ. Последним вратарем, забросившим шайбу в матче НХЛ, был Майк Смит - 19 октября 2013 года он, выступая в составе "Финикса" (нынешнее название "Аризона"), отличился в матче против "Детройта" (5:2). Также в НХЛ забивали канадские вратари Билли Смит, Рон Хекстолл (дважды), Крис Осгвуд, Мартин Бродо (трижды), Жозе Теодор, Крис Мэйсон, Кэм Уорд, американец Дэмиан Роудз, россиянин Евгений Набоков и финн Мика Норонен.

"Нэшвилл" занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 47 очков в 43 играх, "Чикаго" идет 12-м с 44 очками в 45 матчах.

В следующем матче "Нэшвилл" 12 января в гостях сыграет с "Виннипегом", "Чикаго" в этот же день примет "Анахайм".