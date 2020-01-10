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НХЛ

Шайбы Гурьянова и Радулова помогли "Далласу" победить "Анахайм" в матче НХЛ

Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей
Александр Радулов AP Photo/Tony Gutierrez
Описание
Александр Радулов
© AP Photo/Tony Gutierrez

ТАСС, 10 января. "Даллас" победил в гостях "Анахайм" со счетом 3:0 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Шайбы на свой счет записали россияне Денис Гурьянов (11-я минута) и Александр Радулов (26), еще один гол на счету Рупа Хинтца (57). Вратарь гостей Бен Бишоп отметился голевой передачей и отразил все 27 бросков, оформив второй в сезоне шатаут. "Даллас" обыграл "Анахайм" на выезде впервые с апреля 2015 года.

На счету Радулова в текущем сезоне 28 очков (13 шайб + 15 передач), в активе Гурьянова 16 (10+6) очков.

Одержавший шестую победу подряд "Даллас" занимает второе место в таблице Западной конференции, набрав 56 очков в 44 матчах. "Анахайм" с 39 очками после 44 встреч идет последним.

В следующем матче "Даллас" 12 января сыграет на выезде с "Сан-Хосе", "Анахайм" в тот же день встретится в гостях с "Чикаго".

В другом матче игрового дня "Флорида" дома обыграла "Ванкувер" со счетом 5:2. Российский форвард хозяев Евгений Дадонов отметился голом, всего на его счету в текущем сезоне 35 (19+16) очков. Голкипер "Флориды" Сергей Бобровский отразил 30 бросков из 32 и одержал 16-ю победу в сезоне.

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