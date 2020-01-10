{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
WTA

Теннисистка Александрова вышла в финал турнира в Китае

В матче 1/2 финала россиянка победила испанку Гарбинье Мугурусу
Екатерина Александрова AP Photo/Lee Jin-man
Описание
Екатерина Александрова
© AP Photo/Lee Jin-man

ТАСС, 10 января. Россиянка Екатерина Александрова обыграла испанку Гарбинье Мугурусу в полуфинальном матче турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Шэньчжэне. Призовой фонд турнира составляет $650 тыс.

Матч продолжался 1 час 18 минут и завершился победой россиянки, которая посеяна на турнире под пятым номером, со счетом 6:4, 6:3, испанка была посеяна на турнире под шестым номером. 25-летняя Александрова занимает 34-е место в рейтинге WTA, 26-летняя Мугуруса - 35-е.

В финале, который пройдет в субботу, российская теннисистка сыграет с победительницей матча между Еленой Рыбакиной (седьмой номер посева) из Казахстана и Кристиной Плишковой из Чехии.

Александрова является победительницей семи турниров Международной федерации тенниса (ITF). Лучшим результатом спортсменки на турнирах серии Большого шлема является выход в третий раунд Открытого чемпионата Франции в 2019 году.

Турнир в Китае завершится 11 января.

Теги
WTA
Реклама на ТАСС
НХЛ
Тренер "Нью-Йорк Рейнджерс": наш клуб нуждался в таком голкипере, как Шестеркин
Российский вратарь провел два матча в НХЛ, одержав две победы
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС