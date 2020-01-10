{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Олимпиада-2020 в Токио

Марков и Мартышев завоевали лицензии на ОИ-2020 в конном троеборье

Россияне заняли первые два места в олимпийском рейтинге группы С

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Россияне Александр Марков и Валерий Мартышев завоевали олимпийские лицензии на Игры 2020 года в Токио в конном троеборье. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации конного спорта России.

Россияне заняли первые два места в олимпийском рейтинге группы С, в общий зачет шли четыре лучших результата 2019 года на турнирах 4 и 5 звезд, которые являлись квалификационными. Марков набрал 176 очков, в активе Мартышева - 159.

В командном зачете обладателем путевки на Олимпийские игры от группы С стала сборная Польши, победившая в квалификационном турнире. У сборной России по троеборью остаются шансы быть представленной на Играх в Токио в качестве композитной команды. Решение по данному вопросу Международная федерация конного спорта примет 17 февраля.

34-летний Марков и 55-летний Мартышев второй раз в карьере выступят на Олимпийских играх. Марков выступал на Играх 2016 года в Рио-де-Жанейро, Мартышев - на Олимпиаде 2008 года в Пекине. Конное троеборье состоит из манежной езды, кросса и конкура.

Олимпийские игры пройдут с 24 июля по 9 августа.

Теги
Олимпиада-2020 в Токио
Реклама на ТАСС
Ралли Дакар
Экипаж Николаева не смог самостоятельно завершить шестой этап ралли "Дакар"
На 33-м км спецучастка на грузовике россиянина вышел из строя двигатель
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС