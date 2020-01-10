Марков и Мартышев завоевали лицензии на ОИ-2020 в конном троеборье

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Россияне Александр Марков и Валерий Мартышев завоевали олимпийские лицензии на Игры 2020 года в Токио в конном троеборье. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации конного спорта России.

Россияне заняли первые два места в олимпийском рейтинге группы С, в общий зачет шли четыре лучших результата 2019 года на турнирах 4 и 5 звезд, которые являлись квалификационными. Марков набрал 176 очков, в активе Мартышева - 159.

В командном зачете обладателем путевки на Олимпийские игры от группы С стала сборная Польши, победившая в квалификационном турнире. У сборной России по троеборью остаются шансы быть представленной на Играх в Токио в качестве композитной команды. Решение по данному вопросу Международная федерация конного спорта примет 17 февраля.

34-летний Марков и 55-летний Мартышев второй раз в карьере выступят на Олимпийских играх. Марков выступал на Играх 2016 года в Рио-де-Жанейро, Мартышев - на Олимпиаде 2008 года в Пекине. Конное троеборье состоит из манежной езды, кросса и конкура.

Олимпийские игры пройдут с 24 июля по 9 августа.